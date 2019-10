Politie zoekt overvaller op supermarkt in Apeldoorn

Om 21.45 uur loopt een man de supermarkt binnen. Hij loopt naar de kassa’s, pakt daar een blauwe tas en roept meerdere keren dat de kassa’s open moeten. Een medewerkster gehoorzaamt terwijl de ander naar de servicebalie loopt. De man pakt het geld uit de kassalade en wil vervolgens meer geld. Als de dader naar de servicebalie loopt en net doet alsof hij uithaalt naar een passant, rent hij richting de uitgang.





Signalement

De politie is op zoek naar een man die waarschijnlijk tussen de 16 en 22 jaar oud is. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg tijdens de overval een zwarte jas met capuchon, zwarte broek, schoenen en handschoenen en hij had een bivakmuts op.

Heeft u iets meegekregen van deze overval of herkent u de dader, neem dan contact op met de politie. Bel 0800-6070 of (anoniem) 0800- 7000. De politie komt ook graag in het bezit van beelden van bewakingscamera's in de buurt. Het zaaknummer van de overval is 2019425039.