De allerlaatste editie van World Living Statues festival in Arnhem

Ze beelden de meest uiteenlopende creaties uit. Het grootste aantal living statues dat wereldwijd ooit te zien geweest is, zorgen dat deze laatste editie één grote BIG BANG is.



Bewonder de historische beelden van Living Sculptures op het Leve(n) de Beelden plein. Of neem een kijkje achter de schermen bij Adorabel op het Gele Rijdersplein. Geniet van de altijd grappige en wereldwijd beste Living Statues van Tukkers Connexxion Rotterdam of laat je verbazen door Arnhems trots, Beeldje.nl, die twee pleinen gaat inrichten.



Rusland, Amerika, Portugal, Spanje, Duitsland, Engeland, Wit Rusland, Israël, Mexico, Canada, Polen, Oekraïne, België, Bulgarije, Indonesië. De beste Living statues uit de hele wereld zijn in Arnhem. Met ruim 600 deelnemers heeft artistiek directeur en voormalig wereldkampioen John Eicke (Berlijn) zeer streng geselecteerd. De 52 beste werden vanuit de gehele wereld over gevlogen naar Arnhem. Een selectieproces dat ruimt 14 maanden in beslag heeft genomen.



Alles mondt uit in een imposante parade onder leiding van Baron van Münchhausen. Vanaf 17.00 uur is de Grande Parade met de prijsuitreiking op de Markt Arnhem. Zwaai alle Living statues nog eenmaal toe en uit. Klap, geniet, lach en bewonder. De allerlaatste keer dat er zoveel Living Statues bij elkaar te zien zijn.