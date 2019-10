Doek valt voor organisatie achter Molenplaats Sonsbeek

Molenplaats Sonsbeek in Arnhem houdt op te bestaan in zijn huidige vorm. Dat bevestigt Jeroen Voskuilen van dit bezoekerscentrum in Park Sonsbeek. De subsidie van de gemeente voor de organisatie stopt per 1 januari 2020.

Dat betekent dat naast de vrijwilligers ook twee betaalde krachten op straat komen te staan. 'Na 1 januari komt er een nieuwe organisatie', aldus Voskuilen. 'Die neemt ons personeel niet over.'



Problemen binnen de organisatie spelen al langer. Een belangrijke reden voor de gemeente om de stekker eruit te trekken was een schuld van 120.000 euro die Molenplaats Sonsbeek volgens Voskuilen 'door vervelende omstandigheden' had opgebouwd.



Daarvan is inmiddels 40.000 euro weer afgelost, volgens Voskuilen niet genoeg voor de gemeente. 'Het gaat over geld. Niet over wat de vrijwilligers kunnen doen.'



Overigens betekent dit niet dat het bezoekerscentrum in Park Sonsbeek snel zijn deuren sluit. 'Met de vrijwilligers gaan we door en sluiten we het eind december goed af.'



De gemeente Arnhem was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Wat de precieze plannen voor het bezoekerscentrum na 1 januari zijn, is nog onduidelijk.