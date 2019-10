Achterhoek met trekkers naar boerenprotest

Achterhoekse boeren vertrokken in de nacht van maandag op dinsdag met de trekker naar het Malieveld in Den Haag om dinsdagmiddag te protesteren tegen het huidige landbouwbeleid. De negatieve aandacht die de sector krijgt en het voornemen van D66 om de veestapel in te krimpen, vanwege de stikstofuitstoot, is de druppel is voor boeren uit de regio.

'Het komt er altijd op neer dat de boeren het gedaan hebben', vertelt veehouder Herbert te Selle. 'Alles moet doorgaan zoals het verkeer, Schiphol en de industrie, maar de boeren moeten constant maar inkrimpen.' Twaalf trekkers vertrokken vanaf de parkeerplaats bij De Radstake in Heelweg naar de Hofstad. Agrariër Maik te Brummelstroete gaat met een goed gevoel op pad. 'Omdat ik heb gevoel heb dat wij met alle boeren een keer op één lijn zitten', legt de Winterswijker uit. 'En dat we met zijn allen richting Den Haag trekken om een statement te maken.'

Walter Gerritsen is naast wethouder bij gemeente Montferland ook melkveehouder en kan zich de frustratie van de boeren, onder andere door het plan over het het inkrimpen van de veestapel, goed voorstellen. 'In het begin lach ik bijna over het voorstel van D66, omdat ze toch een beetje dom zijn', aldus de wethouder. 'Maar ik ben wel heel blij met het rapport van Remkes want daar zit nuance in. Dat ze niet alleen voor de veehouderij een oplossing zien, maar ook voor andere sectoren zoals het verkeer en de luchtvaart.'

Voor Te Brummelstroete en Te Selle is het protest geslaagd als de politieke sector een luisterend oor biedt aan de agrarische sector. 'Dat ze meegaan in de denkwijze van de boer', vertelt Te Brummelstroete. 'Je kunt niet alles in één keer veranderen. In stapjes kom je ook een heel eind.' Gerritsen denkt niet de regelgeving gelijk aangepast gaat worden, maar hoopt wel dat er een signaal aan de Haagse politiek wordt afgegeven. Volgens hem is de agrarische sector de enige bedrijfstak die zich op grote schaal heeft aangepast om de stikstofuitstoot te verminderen. 'Elke keer als er wat nieuws komt, zoals C02 en de ammoniak, dan is het net of de boer alleen schuld heeft', benadrukt de wethouder, 'Dus ik denk dat de nuance er beter in komt na dit protest.'