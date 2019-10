Coach atlete Sifan Hassan vier jaar geschorst

De in Arnhem woonachtige Hassan won afgelopen weekeinde bij de wereldkampioenschappen in Doha de 10.000 meter. De 61-jarige Salazar wordt al geruime tijd in verband gebracht met doping. De gerenommeerde atletiektrainer van Cubaanse afkomst raakte in opspraak door de vaak experimentele methodes die hij hanteert op het door Nike gefinancierde trainingscentrum.

Onderzoek

Het Amerikaanse antidopingbureau Usada stelde in 2016 al een onderzoek in. Hassan zei eerder zich niet bezig te houden met het onderzoek dat liep. Ook zei ze geen twijfel te hebben over haar coach. 'Ik heb daar helemaal niks gezien, ze trainen supergoed. Als je succes boekt, krijg je snel zo'n naam', vertelde ze over hem en het team.

De Britse topatleet Mo Farah beëindigde in 2017 wel de samenwerking met Salazar.

