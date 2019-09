College handelde 'te langzaam' tijdens zandcrisis

'De les is dat dit niet nog een keer mag gebeuren', zegt wethouder Aart de Kruijf maandagavond over de communicatie tijdens de zandkwestie in Barneveld. 'Een crisis komt altijd onverwacht en dan is er is geen draaiboek.' De communicatie had volgens de wethouder directer naar de burger en naar de raad gemoeten.

Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders heeft de kwestie rond de mogelijk vervuilde grond in woonwijken onderschat en daarin te afwachtend gehandeld. Dat oordeelde de commissie Eenhoorn die onderzoek deed naar het handelen van het college.

'Op een gegeven moment is er duidelijk dat er iets met het zand is. Als de wethouder meteen had besloten om met de fractievoorzitters te spreken over wat er gaande was, was er een andere dynamiek ontstaan', aldus de commissie tijdens de commissievergadering. 'Dan was er meer een gezamenlijkheid ontstaan.'

Zorgvuldigheid

De reden dat het college laat was met het de communicatie is volgens De Kruijf omdat ze zorgvuldig wilden handelen in plaats van snel. 'Nadat bleek uit het advies van de GGD dat er geen risico was voor de volksgezondheid vonden we dat belangrijker. We hebben intensief nagedacht over hoe we de boodschap naar buiten moesten brengen. Voordat wij naar buiten konden komen, had Zembla al een uitzending hierover', zegt De Kruif

De Vries van commissie Eenhoorn beaamt dat. 'Er was al een behoorlijke voorbereiding gepleegd om de bewoners te informeren. Er is na de uitzending van Zembla behoorlijk uitgepakt om dit alsnog te doen.'

Bewoners

De bewoners voelen zich de dupe van de beperkte communicatie vanuit het college. Volgens Kees Hoek van de voormalige klankbordgroep werd er door de gemeente van alles beloofd, maar kwam daar niks van terecht. 'We hebben totaal geen vertrouwen meer in de gemeente. Ze deden wat goed was voor zichzelf en niet voor de bewoners', vertelt Hoek emotioneel. 'Ik had verwacht dat de gemeente ons zou helpen. Wij zitten in de crisis.'

Beeldvorming

Het beeld dat de gemeente samen met afvalverwerker Vink zou optrekken komt doordat burgemeester Asje van Dijk tegelijkertijd met Jaap Kevelam van Vink bij de informatieavond voor bewoners aankwamen. Volgens Van Dijk is dat beeld onjuist geschetst.

'Kevelam en ik kwamen toevallig tegelijkertijd aan op het parkeerterrein. Toen we eenmaal samen liepen en ik de lampen van de TV-camera's zag, verzocht ik hem om even te wachten en mij vooruit te laten lopen. Zembla maakte de foute suggestie dat we samen aankwamen', aldus de burgemeester.

Debat

Donderdag gaat de gemeenteraad in debat over het handelen van het college. Tijdens de vergadering dient LokaalBelang een motie van wantrouwen in tegen wethouder De Kruijf. 'Er is tijdens de crisis te veel gebeurd', zegt fractievoorzitter Mijntje Pluimers.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier