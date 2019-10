Stikstof? Het gaat allemaal hierover

Boeren zetten vandaag Nederland en Den Haag op de kop omdat zij met trekkers over snelwegen naar de hofstad rijden. Ze doen dat uit protest tegen het Nederlandse stikstofbeleid. Dat ligt onder vuur door een rechterlijke uitspraak eerder dit jaar. De boeren vrezen daarvan de dupe te zijn. Vier vragen en antwoorden over stikstof.

Wat is stikstof?

Onze lucht bestaat voor 78 procent uit kleur- en reukloos stikstof, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is op zich ongevaarlijk, totdat stikstof verbindingen aangaat met andere stoffen. De uitlaatgassen van onze auto's en industrie veroorzaken bijvoorbeeld stikstofoxide. De uitstoot van veeteelt reageert ook met stikstof in de lucht, en ammoniak is daarvan het resultaat. Beide stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu.



Vooral mensen met longklachten en astma kunnen last hebben van te veel stikstofoxide in de lucht. Ammoniak is ook schadelijk en kan onder meer leiden tot verzuring van het milieu, aldus de Wageningen Universiteit.

Waarom is er juist nu gedoe over stikstof?

De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land, bepaalde afgelopen voorjaar dat het bestaande Nederlandse stikstofbeleid niet deugt. De aanleg van wegen en talloze andere grote projecten zorgt voor te veel uitstoot van stikstof en schaadt natuurgebieden.

Duizenden projecten ondervinden nu problemen door de uitspraak. De zaak bij de Raad van State was overigens aangespannen door Nijmegenaar Johan Vollenbroek. Hij vreest dat Nederland over twintig jaar geen natuur meer heeft als we doorgaan met het uitstoten van te veel stikstof.

Zijn de boeren nou echt de grootste veroorzaker?

Ja, zegt het RIVM. Van al het stikstof dat neerdaalt, was 46 procent in 2018 afkomstig van de boerensector.

Maar consumenten mogen zich ook achter de oren krabben: Nederlandse huishoudens zijn samen goed voor 6,1 procent van de uitstoot. Dat is meer dan het verkeer, de scheepvaart en de industrie bij elkaar.

Waar zijn de boeren bang voor?

Ze vrezen dat het kabinet hen als zondebok gebruikt. Een commissie stelde voor boerenbedrijven uit te kopen of te saneren om zo de veestapel te verminderen. D66 stelde zelfs voor de veestapel te halveren en haalde zich daarmee de woede van de boeren op de hals. Zij zien dan geen toekomst meer voor hun bedrijven.