Wageningse studenten kraken bedrijfspand: eigenaar eist ontruiming

De studenten lieten half september weten dat ze het pand aan de Lawickse Allee hebben gekraakt, omdat er sprake zou zijn van woningnood. Klok vroeg de krakers in een brief om het gebouw voor 23 september te verlaten, maar dat is niet gebeurd.

Panden tegen de vlakte

De eigenaar wil deze maand met de sloop van de gebouwen op het terrein van ruim 120.000 m2 beginnen. Klok was al veel eerder van plan de panden af te breken, maar bijna twee jaar geleden bleken er vleermuizen en uilen in een aantal gebouwen te zitten.

Foto: Omroep Gelderland

De sloop mag daardoor 'slechts in een beperkte periode onder ecologische begeleiding' plaatsvinden. Daardoor moesten de werkzaamheden worden uitgesteld.

Vrees voor weer uitstel sloop

In april dit jaar zijn er vleermuizenkasten geplaatst om de dieren over te kunnen plaatsen. Zes maanden na dato, deze maand dus, zou dan de sloop mogen beginnen.

Klok wil dat de krakers het pand verlaten, zodat het afgebroken kan worden. 'Als de sloop niet in oktober kan beginnen, vrezen we dat de sloop weer met tenminste een jaar moet worden uitgesteld vanwege de nog aanwezige dieren.'

Al eerder protest tegen 'kamernood'

Klok zegt dat 'het protest tegen vermeende woningnood op zichzelf mogelijk juist kan zijn, maar dat het niet is toegestaan om ter onderbouwing van dat protest inbreuk te maken op het eigendomsrecht. Andere studenten protesteerden begin vorige maand ook tegen de kamernood in Wageningen. Zij zetten een illegaal tentenkamp op op het terrein van de Wageningen Universiteit, dat na een paar dagen werd afgebroken.

'Aan het begin van het jaar is het voor sommigen echt even afzien', zei woordvoerder Simon Vink van de Wageningen Universiteit toen. De WUR heeft alle internationale studenten kunnen huisvesten. Er waren zelfs honderd kamers over die onder de Nederlandse studenten zijn verdeeld. 'In de loop van het jaar vinden de meeste studenten een woning, maar het feit blijft dat sommigen tijdelijk moeten reizen of logeren', aldus Vink.