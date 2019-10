Restproduct van afvalcentrale betekent leven voor de bloemenkweker

De afvalcentrale in Duiven heeft de afgelopen weken ruim 7500 ton CO2 minder uitgestoten. Het zijn de eerste resultaten van de nieuwe CO2-afvanginstallatie die in augustus in gebruik is genomen. Het is naar eigen zeggen de grootste in zijn soort in Nederland.

CO2, ofwel koolstofdioxide, is één van de broeikasgassen die het klimaat wereldwijd aantasten. Het gas komt onder meer vrij bij het verbranden van afval. Om te voorkomen dat het gas in de atmosfeer komt, vangt de AVR in Duiven het sinds augustus af in een speciaal gebouwde installatie. Op die manier CO2 'afvangen' wordt vaak genoemd als één van de manieren om het klimaat te beschermen tegen te veel CO2-uitstoot.

Waar CO2 voor de AVR een noodzakelijk kwaad is, is het voor de glas- en tuinbouw een essentieel onderdeel van hun industrie. Planten, bloemen, fruit en groente hebben koolstofdioxide juist nodig om te groeien. Het overtollige CO2 van de afvalcentrale wordt dan ook vooral in die sector opnieuw ingezet.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:



Zo werkt het afvangen van CO2. Bron: AVR Duiven

Bloementeler is blij met restproduct van afval

Snijbloemenkweker Clemens Borgijink uit Groessen heeft wel oren naar het gas uit het nabijgelegen Duiven. 'Dat is dichterbij, dus hopelijk goedkoper.'

Nu hergebruikt hij het gas van zijn eigen CV-ketel en koopt hij zuiver CO2 in uit andere delen van Nederland. Als hij in de toekomst ook van het gas af moet, moet hij alle CO2 inkopen. 'CO2 zorgt voor zo'n 10 tot 15 procent productieverhoging. Je kan het ook echt zien als je het niet gebruikt: je krijgt er dunnere bloemen van.'

De CO2-afvanginstallatie van Duiven zou in totaal 100.000 ton CO2 per jaar kunnen afvangen, als ze jaarrond afnemers vinden. Mogelijk komt er ook zo'n installatie op de AVR-locatie in Rozenburg in de regio Rotterdam.