De wolf is onderweg naar Nijmegen

Het beeld voor op de Waalkade in Nijmegen begint z'n uiteindelijke vorm te krijgen. 'Ja, echt wel', zegt kunstenaar Albert Dedden terwijl hij met een stanleymes in purschuim snijdt. 'Hij schiet aardig op'

Vreet het land aan

De Waterwolf. 'Zestiende eeuw, tekst van Joost van den Vondel', doceert Dedden de naam. 'De waterwolf is een verbeelding van de strijd van de Nederlanders tegen het water. De waterwolf vreet het land aan.'

Een jongetje, dat de stad Nijmegen verbeeldt, slaat zijn arm liefdevol om de waterwolf van 3,5 meter hoog. Die wolf krijgt nu haar op zijn kop, staart en poten. Een meditatief klusje met klei. 'Maar het is wel veel', zegt collega-kunstenaar Paul Keizer. Gelukkig krijgt hij hulp van kunstenares Miriam Knibbeler. Ook zij zit oneindig veel haren te rollen van hompjes klei.

Veel klei

'Wat je nu ziet in de klei, dat wordt straks allemaal brons', legt Keizer uit. 'Maar we moeten nog even door.' Zijn compagnon rilt bij de gedachte alleen al. Hij doet andere dingen aan het kunstwerk. 'Die haartjes maken, nee dat is niks voor mij', klinkt het.

Innige band

Je hebt er in ieder geval een hele boel zakken klei voor nodig. 'Vijftig', verzucht Keizer. 'Maar daar houden we aan over hoor.' En zo ontstaat er in de loop der maanden een innige band tussen kunstenaars en beeld. 'Het begint ook terug te praten', gaat Dedden ogenschijnlijk bloedserieus verder.

'Die krijgt een eigen wil, dus dat is heel irritant. Want dat levert alleen maar stress op. Maar ja, daar wordt het beeld wel beter van. Wat dan ontstaat er een dialoog zoals dat heet, in plaats van een monoloog.'

Volgend voorjaar 2020 moeten de waterwolf en zijn vriendje in brons gegoten op de Nijmeegse Waalkade staan. Daar kijken beide heren naar uit. En Miriam Knibbeler, die met de ontelbare haren van klei helpt, ongetwijfeld ook.

