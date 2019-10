Drie ton extra nodig voor Sonsbeek2020

door Gerwin Peelen

De Provinciale Staten moeten nog wel akkoord gaan met het geld; die stemming is volgende week. De Arnhemse gemeenteraad heeft al groen licht gegeven.

Algemeen directeur Steven van Teeseling van Stichting Sonsbeek & State of Fashion wil overigens niet spreken van een tekort. 'Dat vind ik echt als je je huur niet meer kan betalen. Wij zien dat de basis voor Sonsbeek2020 niet stevig genoeg is. Daar hebben we allemaal (provincie, gemeente en Sonsbeek, red.) een rol in genomen.' Volgens de directeur is het geld nodig om de tentoonstelling een hoog niveau te laten houden.

'Budgetten zijn gedaald'

Volgens Van Teeseling zijn de budgetten de afgelopen jaren gedaald. 'Als je dan kijkt wat wij - met sponsoren - moeten bijdragen, dan is dat bedrag gewoon te groot.'

Met het geld van de provincie en de gemeente is nog niet gelijk alles rond. 'Het is nog steeds wel spannend. We hopen dat bedrijven, ondernemers en rijke particulieren ook willen meedoen', zegt Van Teeseling.

De beeldententoonstelling werd in 1949 voor het eerst gehouden. Er kwamen toen 125.000 mensen op af. De laatste editie, in 2016, trok 150.000 bezoekers. Volgend jaar is de twaalfde editie: van 5 juni tot 13 september.