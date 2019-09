Vistrap in Doesburg redt vissoorten

Maandagochtend werd de vispassage officieel geopend in het bijzijn van de burgemeester en ruim 300 genodigden. Want er waren nogal wat partijen betrokken bij het plan. De bouw van een vistrap als deze is namelijk een technisch hoogstandje. Het kwam nog niet eerder voor in Nederland dat een vistrap een hoogte van 5 meter moest overbruggen. Maar met een gedegen voorbereiding en een bedrag van 5,5 miljoen euro is het gelukt om de visbrug binnen een jaar te bouwen. En dat werd tijd want nu is de stuw bij Doesburg een te groot obstakel voor vissen.



'Op dit punt komt de Oude IJssel in de IJssel terecht. Daar zit een stuw. Die stuwt het water op waarna het water vijf meter naar beneden valt. Dat vormt een enorme barrière voor trekvissen', vertelt ecoloog Matthijs de Vos.

De vispassage, ook wel vistrap genoemd, moet de oversteek van de Gelderse IJssel naar de Oude IJssel voor de vissen vergemakkelijken. Maar hoe werkt dat dan precies?

De tekst gaat verder onder de video:



Hoe werkt het?

'Er stroomt op elk moment 300 liter water door de passage. Er zitten schotjes in die het water een beetje afremmen. In die schotten zitten openingen en daar kunnen vissen doorheen zwemmen. Steeds een trapje hoger, negen centimeter. Tot die 5 meter is bereikt. En dat is uniek in Nederland. Er worden wel vaker vistrappen gebouwd, maar nergens in Nederland is het hoogteverschil voor de vissen zo groot als hier.'

Biodiversiteit

En dus is zo'n vistrap van groot belang. Op dit moment maken rivierprikken, meervallen, windes en palingen gebruik van de vistrap om richting Duitsland te zwemmen. Daar planten ze zich voort. 'En met de paling gaat het helemaal niet zo goed in Nederland; aldus de Vos. 'De paling is hier aan het uitsterven. Daarom leggen we vistrappen als deze aan. Als we dat niet doen, verdwijnen er echt soorten.' De vispassage speelt dus een belangrijke rol bij het voortbestaan van een aantal vissoorten in Nederland.

Toeristische attractie

De vispassage is buiten te bewonderen, maar ook binnen is een plek gemaakt waar te zien is hoe de vissen de andere kant van de IJssel proberen te bereiken. Hier kun je via grote raampartijen de vissen voorbij zien zwemmen. De Vos: 'Vissen navigeren door het water door de stroming te volgen. Doordat er water door de vispassage stroomt weten ze de ingang van de vistrap te vinden.'

Burgemeester Loes van der Meijs-van der Laar zegt daarom trots te zijn op de vispassage: 'Doesburg is sinds ongeveer het jaar 1200 een Hanzestad omdat we aan het water liggen. Daar hebben we heel veel geld aan verdiend en er is een mooie historische stad door ontstaan. Het toerisme is daardoor heel belangrijk geworden. En nu komt het weer bij elkaar. De cirkel is rond.'

Foto: Omroep Gelderland