'Smerige hoerentent': rechter wijst vuilbekker de deur om extreem taalgebruik

De Arnhemse rechtbank heeft een man als gemachtigde geweigerd wegens beledigend, smadelijk en dreigend taalgebruik. De man ging flink over de schreef door de rechtbank te vergelijken met een 'smerige hoerentent'. Nederland is bovendien in zijn ogen een 'kutland'.

De man zou in twee zaken tegen de Belastingdienst als gemachtigde de eisende partij vertegenwoordigen. De beledigende teksten stonden in een pleitnota die gestuurd was aan de rechter. Nadat die de pleitnota had gelezen, werd deze teruggestuurd met de mededeling dat de rechtbank hem graag zou horen over de brief.

Smadelijk taalgebruik

In de pleitnota vergeleek de man de rechtbank met communistische regimes. Ook repte hij over censuur, noemde hij Nederland een 'kutland' en wenste hij rechters levenslange opsluiting zonder proces toe. De rechtbank vergeleek hij verder met een 'vieze smerige hoerentent'.

Grenzen overschreden

De gemachtigde man voert met zijn bedrijf veel procedures op het gebied van de belasting van personenauto's en motorrijwielen. Zijn taalgebruik overschreed al langer grenzen, aldus de rechtbank. De man kreeg daarvoor waarschuwingen. Volgens de rechtbank is door het taalgebruik de normale gang van de beroepsprocedure ernstig verstoord.

Verklaring

De man realiseerde zich naar eigen zeggen dat hij door zijn taal geweigerd zou worden als gemachtigde. Hij gaf aan dat zijn teksten grensoverschrijdend zijn en hij liever niet had dat zijn teksten tijdens de zitting hardop voorgelezen zouden worden. Hij zei verder zich niet te kunnen beheersen als zijn frustratie over bepaalde beslissingen hoog oplopen. Hij accepteert de weigering en zoekt naar een oplossing.

Komt niet vaak voor

Volgens de rechtbank komt het niet vaak voor dat een gemachtigde vanwege taalgebruik wordt geweigerd De man moet in andere lopende zaken laten zien dat hij in staat is brieven te schrijven zonder kwetsende teksten. Gebeurt dat niet, dan velt de rechter een nieuw oordeel.

De eisende partij heeft nog vier weken de tijd om aan te geven of zij door willen gaan met een andere gemachtigde.