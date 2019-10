Scholieren in Putten leren over razzia en lopen stille tocht

Aan de vooravond van de herdenking van de razzia van Putten, leren 360 scholieren in de gemeente over hun geschiedenis. Ze onderzoeken wat er gebeurde in de dagen voorafgaand aan 2 oktober 1944 en lopen gezamenlijk een stille tocht.

2 oktober 1944 is de dag van de beruchte razzia waarbij 659 mannen werden opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen. 552 zouden het niet overleven.

Het was een vergeldingsactie voor een aanslag van het verzet waarbij één Duitse officier om het leven kwam. Om Puttense scholieren te leren over dit verhaal hebben ze in groepjes een werkstuk over één van de acht gekozen hoofdpersonen gemaakt. Het werkstuk presenteren ze vandaag aan elkaar.

Putten herdenkt

Behalve de scholenherdenking is er vanavond voor het eerst op 1 oktober een stille tocht. De mars is een initiatief van de Stichting Samen Verder Putten. Die wil zo stilstaan bij de tocht die de mannen in 1944 naar het station van Putten maakten.

De deelnemers aan de stille tocht vertrekken om 18.00 uur vanaf de Oude Kerk. Drie kwartier later zijn er toespraken op het NS-station.

Live bij Omroep Gelderland

Prinses Beatrix woont de officiële herdenking woensdag bij. Vanaf 17.20 is die live te zien bij Omroep Gelderland.

Bij de Oude Kerk is na de oorlog ter nagedachtenis aan de slachtoffers een monument geplaatst. Dat is in 1947 door koningin Juliana onthuld. Koningin Beatrix was bij de vijftigste herdenking van de razzia in Putten ook aanwezig.

Zie ook: Prinses Beatrix aanwezig bij herdenking razzia in Putten