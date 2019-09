Ooggetuigenlezing Canadese soldaten in Nijmegen

Datum: dinsdag 8 oktober 2019

Tijd: 19.30 - 22.00 uur inclusief pauze

Locatie: Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, Nijmegen

Entree: gratis, maar reserveren is noodzakelijk via 024 - 22 00 102 of welkom@infocentrumwo2.nl



Informatie:

De ooggetuigenavond, georganiseerd door het Infocentrum WO2, staat in het teken van de Canadese soldaten in Nijmegen. In de voorbereiding op het Rijnlandoffensief werden veel Canadese soldaten ingekwartierd bij Nijmeegse gezinnen, met natuurlijk veel gevolgen voor het dagelijks leven van de Nijmegenaren. Welke invloed de aanwezigheid van de Canadese soldaten in Nijmegen had en hoe deze Canadezen tegen Nijmegen aankeken, wordt tijdens de lezing uiteengezet.

Professor dr. Hans Bak van de Radboud Universiteit Nijmegen zal voorafgaand aan de lezing op 8 oktober een historische introductie geven, waarbij vooral het Canadese perspectief aan bod zal komen. Vervolgens zullen ooggetuigen hun persoonlijke herinneringen aan de Canadese aanwezigheid in Nijmegen delen. Het blaasensemble QLite zal met prachtige nummers in historische stijl de avond voorzien van muziek.

Voorafgaand aan beide lezingen bestaat de mogelijkheid het Infocentrum WO2 te bezoeken tijdens een speciale avondopenstelling van 18.30 - 19.30 uur.