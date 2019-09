Wereldberoemde Radboud-astronoom wil zwart gat filmen, maar krijgt het geld er niet voor

'We hebben nog een beetje financiering, maar we kunnen niet meer meespelen met de top', zegt Falcke. In april genoot de astronoom van de Radboud Universiteit nog van een plek helemaal aan die 'top': samen met zijn collega's was hij de eerste die een zwart gat op beeld wist te vangen. De wetenschapper werd wereldberoemd. De foto ging viral en Falcke ging allerlei internationale persconferenties af - een 'een turbulente periode', zoals hij zelf aangeeft.

'Kansen blijven liggen'

Voor dát onderzoek kreeg hij nog 14 miljoen euro van de European Research Council (ERC). En daarmee had Falcke geluk: slechts drie procent van alle aanvragen wordt goedgekeurd.

'De kans dat een onderzoek wordt aangenomen, is sowieso erg klein in Nederland. Het budget van universiteiten is de afgelopen tijd gedaald en overheidsgeld is niet tot nauwelijks gestegen', legt de astronoom uit. 'Maar steeds meer wetenschappers vragen geld aan voor onderzoek.' Volgens hem blijven er op die manier veel kansen liggen en verspillen topwetenschappers onnodig veel tijd en energie.

Filmopnames

Ook Falcke is de dupe van deze ontwikkeling: de geldkraan voor eventueel vervolgonderzoek gaat in 2020 dicht. 'Zo gaat dat in de wetenschap', weet hij. Ondanks deze tegenslag stelt de sterrenkundige dat hij nog lang niet klaar is met het zwarte gat. Vanwege gebrek aan financiering duurt het waarschijnlijk alleen even voordat hij weer verder kan.

'We zijn pas net begonnen. Eerder dit jaar hebben we met de foto aangetoond dat het werkt - nu moet je de vruchten plukken.' Een van zijn meest ambitieuze plannen is een filmopname van het gat. 'Dan krijg je een veel beter beeld bij de natuur.'

