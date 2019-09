Heftige reacties op misstanden Zorggroep Kans

De verhalen van Omroep Gelderland over misstanden bij Zorggroep Kans in Arnhem maken veel los. Meer oud-cliënten en ex-medewerkers melden zich met ernstige klachten.

door Jenda Terpstra

Dit weekend bracht Omroep Gelderland drie verhalen over de misstanden bij Zorggroep Kans. Cliënten zouden er karige zorg krijgen. Zo woedde er een kakkerlakkenplaag op de kamer van een bewoner. Medewerkers spraken van een angstcultuur en van slechte werkomstandigheden. Wijkcoaches en gemeente Arnhem waren al sinds 2015 op de hoogte, maar niemand greep in.

Omroep Gelderland krijgt vooral veel reacties van oud-medewerkers en oud-cliënten die zich herkennen in de verhalen. Sommigen zeggen dat het 'nog erger' is dan beschreven. De misstanden begonnen volgens hen al toen Zorggroep Kans nog de naam Welman Zorggroep droeg.

Messen en politie

De dagelijkse praktijk was erg heftig, zegt een cliënt die zo'n vijf jaar bij Zorggroep Kans woonde. Er was geweld tussen cliënten, daar werd eens een mes bij getrokken, zegt hij. De begeleiding deed weinig. De politie kwam regelmatig maar ging ook weer weg. Daders bleven gewoon op de groep wonen, zegt hij. Zij hadden een hoge indicatie: voor hen kreeg Kans veel geld en dus waren ze belangrijk, aldus de cliënt.

De cliënt had recht op 14 uur per week zorg, maar kreeg er naar eigen zeggen maximaal twee per week. Meerdere cliënten zeggen veel minder zorg te hebben gekregen dan waarop ze recht hadden. Ook dagbesteding zouden ze niet of nauwelijks hebben gekregen, zeggen meerdere betrokkenen.

'Het was echt cashen over onze rug', zegt een cliënt. Een andere cliënt zegt meermaals contact met de gemeente te hebben gehad om zijn beklag te doen, en zelfs met de oud-wethouder te hebben gesproken. 'Er veranderde weinig. Niemand luisterde naar ons.' Andere betrokkenen zeggen dat zorgkantoor Menzis wel degelijk was ingelicht. Het zorgkantoor zei eerder nooit een formele klacht te hebben gehad.

Journalist Jenda Terpstra sprak zondag met het NPO Radio1 programma Reporter Radio over Zorggroep Kans. Luister hier naar gesprek

Op straat gezet

De politie stond regelmatig op de stoep, vertellen oud-cliënten. Een van hen zegt dat hij eens ruzie kreeg met een begeleider. De politie kwam eraan te pas. 'Als je cliënt op een groep bent, gaat er bij de politie gelijk een belletje rinkelen.' Dan weten ze niet of ze jou wel serieus moeten nemen, zegt hij.

Een andere cliënt schrijft dat zij tot twee weken geleden bij Kans woonde, maar op straat werd gezet toen haar indicatie afliep. 'Ook al had ik nog geen andere plek gevonden', schrijft ze. Bij Kans woonde ze met mensen die net uit de gevangenis kwamen. Er wordt crack en wiet gerookt, vertelden ook andere bewoners aan Omroep Gelderland.

Opgelucht

(Oud)-cliënten zeggen opgelucht te zijn dat de misstanden aan het licht komen. Dat had veel eerder moeten gebeuren, zegt ook een oud-medewerker. Volgens haar is het al zeker tien jaar mis bij de zorggroep. Volgens een andere betrokkene waren er genoeg goede medewerkers die iets hadden willen doen. Maar die werden ontslagen of kregen een waarschuwing van de directie als ze te kritisch waren, zegt ze.

Oud-medewerker Hetty Jägers reageerde ondanks herhaaldelijke verzoeken van Omroep Gelderland niet op alle beschuldigingen. De Arnhemse politiek heeft verontrust gereageerd. De Arnhemse SP en D66 willen zo snel mogelijk alle rapporten inzien over de zorggroep.