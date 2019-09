Zien! Zwijnen met jongen vluchten bij het oogsten het maisveld uit

De voorbije, droge zomer zorgt voor enorme schade aan het mais van boer Paul van Ginkel uit Driesprong bij Ede. Op videobeelden is te zien hoe zeven volwassen zwijnen en vijf biggetjes het mais uit vluchten. Ook edelherten zijn in de gewassen gesignaleerd.

Niet alleen complete zwijnenfamilies, maar ook edelherten deden zich de afgelopen maanden tegoed aan de maiskolven op het land van Van Ginkel. 'Half juli begint de kolfzetting en dat vinden die beesten dan al lekker.'

Bijna helft van het mais vernield

'Veertig tot vijftig procent van het mais is vernield', vertelt Van Ginkel. Het komt wel vaker voor dat bij het mais hakselen wild wegvlucht, maar zo bont maakte hij het nog niet eerder mee.

Filmmaker Paul Klomp van Bedrijfsfilmspcialist kent Van Ginkel. 'Ik kwam terug van een klus in Apeldoorn en ik dacht, ik ga even kijken. Dat was precies op het goede moment.' Met een drone maakte Klomp de beelden van een edelhert dat door de mais loopt. En ook maakte hij de spectaculaire beelden van de wilde zwijnen die de mais uit rennen als de hakselaar in de buurt komt.

De tekst gaat verder onder de video



'Ik ben de voedselbank voor het wild'

'De zwijnen hebben hele stukken mais geplet. Ze eten de kolven op en maken zelfs hun eigen modderpoelen in het mais. Ik zeg maar steeds dat ik de voedselbank voor het wild in de gemeente Ede ben.'

Van Ginkel vermoedt dat hij niet de enige is met uitzonderlijke schade. 'Ik denk dat dit het gevolg is van de droge zomer. Die beesten zijn op zoek gegaan, ze moeten toch wat. Ik weet van een paar percelen hier in de buurt dat er ook zwijnen in het mais zitten.'

Zelf nu het mais van het land is gehaald, blijven de herten komen. 'Ik had vanochtend om 06.00 uur nog vijftig herten op mijn land lopen. Ik heb nu alle maisresten weggehaald, het buffet is dicht.'

Hek met stroomdraden

Om wildschade te voorkomen, had Van Ginkel een hek met zes stroomdraden om zijn land gezet. 'Ik heb gezien dat de herten gewoon over een hek van anderhalve meter springen. En bij de wilde zwijnen denk ik dat de jonkies lopen te snuffelen en onder het hek doorlopen en dat de moeder er vervolgens achteraan gaat.

Ook heeft Van Ginkel jagers ingeschakeld. 'Dat is verplicht, anders krijg je geen schadevergoeding. Jagers hebben steeds zitten posten en er is ook één zwijn geschoten.'