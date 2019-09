Miljardair Boekhoorn ontkent betrokkenheid bij Italiaanse witwaspraktijken

Het investeringsbedrijf van de Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn ontkent beschuldigingen van maffiapraktijken. Volgens de Italiaanse justitie heeft hij samen met twee andere Nederlanders het witwassen van geld mogelijk gemaakt. In het verleden deed hij zaken met een Italiaanse handelsman die sinds vorig jaar wordt verdacht van illegale werkzaamheden, wat aanleiding was voor de beschuldiging.

In 2017 investeerde Ramphastos Investments, het bedrijf van Boekhoorn, 2,5 miljoen euro in een Italiaans softwarebedrijf genaamd Talenta Labs. Een andere investeerder in dat bedrijf was de Italiaanse zakenman Paolo Tavarelli. Hij is de voormalige eigenaar van SKS365: een sportbettingbedrijf dat Ramphastos in 2016 overkocht.

Tavarelli kon zijn eigen investeringsbedrag - ook 2,5 miljoen - niet alleen bij elkaar sprokkelen. Daarop besloot Ramphastos een deel van de geldsom voor de Italiaanse zakenman te betalen. Boekhoorn was hem namelijk nog een overnamebedrag van SKS365 schuldig.

Illegaal geld

Bij een groot onderzoek in 2018 naar illegale gokactiviteiten en belastingontduiking in Italië, kwam de naam van Tavarelli voorbij. Ramphastos had toen naar eigen zeggen geen banden meer met hem. 'Tijdens onze transactie eind 2017 was er nog geen sprake van beschuldigingen aan het adres van de voormalige eigenaren van SKS365. Wij konden ook niet weten dat hij een jaar later uit het onderzoek zou komen', zegt een woordvoerder van Ramphastos Investments tegen Omroep Gelderland.

De openbaar aanklager van de Italiaanse regio Calabrië stelt dat de miljoenenverrekening uit 2017 in strijd is met de wet vanwege de louche praktijken waarvan Tavarelli sinds 2018 van wordt verdacht.

'We handelden volgens de wet'

'We vinden het erg jammer dat de openbaar aanklager het naar buiten heeft gebracht zonder Ramphastos daarvan op de hoogte te stellen. Dan hadden we hem kunnen overtuigen van de onjuistheden', aldus de woordvoerder. Ramphastos is ervan overtuigd dat tijdens de rechtszaak duidelijk wordt dat het bedrijf en de directeur volgens de wet hebben gehandeld.

De in Nijmegen geboren Boekhoorn is via zijn investeringszaak eigenaar van onder meer Hema en Ouwehands Dierenpark, en staat ook bekend als geldschieter van NEC. Met zijn miljardenimperium veroverde hij vorig jaar nog de achtste plaats op de Quote 500 - een ranglijst van de rijkste Nederlanders.

Zie ook: Italiaanse justitie neemt investeerder Marcel Boekhoorn uit Bennekom op de korrel