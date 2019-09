Renkum wil onafhankelijk onderzoek naar knelpunten bouwprojecten

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar knelpunten bij bouwprojecten in de gemeente Renkum. Daarbij moet worden gekeken naar draagvlak. Dat heeft de gemeenteraad besloten. 'Ik denk dat we echt niet kunnen ontkennen dat er in de afgelopen jaren dingen zijn misgegaan', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Eveline Vink.

door Huibert Veth

Er was de afgelopen periode de nodige kritiek te horen op projecten in de ruimtelijke ordening in Renkum. Zo gaf de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen onder meer aan dat burgers van onjuiste informatie worden voorzien, bestemmingsplannen niet deugen en de integriteit wordt geschonden. Ook zou er te weinig oog zijn voor de bezwaren van burgers. De gemeente nadert of overschrijdt daarmee de grenzen van behoorlijk bestuur, volgens de vereniging.

Zie ook: Forse kritiek op Renkumse bouwprojecten

'Als je doet wat je altijd doet, dan krijg je wat je had', zegt CDA-raadslid Jan Wessels. Hij diende het voorstel met vijf andere partijen in. 'Als je daar tevreden over bent, is dat niet zo'n probleem. Maar we merken steeds meer dat partijen conflicten met elkaar via de gemeente uitvechten.' Hij vindt dat de gemeente daarbij onvoldoende de regie neemt.

'Mensen accepteren geen argumenten'

Verantwoordelijk wethouder Jasper Verstand is niet gelukkig met het breedgedragen voorstel. 'Voor welk probleem is dit nu een oplossing?', vraagt de wethouder zich af. Hij had liever gezien dat de raad hem eerst gevraagd had om te reageren op de kritiek. Volgens Verstand merk je een verharding in het publieke debat, waarbij mensen steeds meer moeite hebben om argumenten te accepteren die tegen hun belang ingaan. Ook ziet hij het vaak misgaan in de communicatie.

PvdA-fractievoorzitter Tom Erkens vindt het 'vervelend' dat de wethouder vooruitloopt op het onderzoek en zich 'zo verdedigend' opstelt. Flip Witte, voorzitter van Vijf Dorpen in ’t Groen, is blij met het aankomende onderzoek. Hij hoopt wel dat ook de integriteit en gebrekkige transparantie worden meegenomen.

Het college moet de raad nu voor 1 december een voorstel doen, hoe het onderzoek vorm krijgt. De voorkeur gaat daarbij uit naar onderzoek door de rekenkamercommissie, zodat er geen geld aan extern onderzoek hoeft te worden besteed.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier