Fikse vertraging Campusroute Wageningen door provinciale fout

In het onderzoek naar de Campusroute in Wageningen zijn fouten gemaakt. Daardoor moet een deel van het onderzoek overnieuw en dat levert maandenlange vertraging op, aldus de provincie Gelderland.

door Gerwin Peelen

De provincie onderzoekt de Campusroute en zes andere varianten als oplossing voor de files rondom Wageningen tijdens de spits. Vooral rondom de campus van de Wageningen Universiteit slibt het dicht. Maar de onderzoekers hebben verkeerde gegevens gebruikt, zo blijkt. Het gaat om informatie over waar het verkeer vandaan komt en waar het naar toe gaat. 'Bijvoorbeeld of het verkeer naar een naastgelegen gemeente gaat of naar de snelweg', zegt een woordvoerder.

Zeven varianten

De onderzoeken moesten in kaart brengen wat de milieueffecten zijn bij in totaal zeven varianten. Die onderzoeken moeten nu opnieuw en dat kan een half jaar duren. Naast de Campusroute - dat is een nieuwe weg rond de campus - wordt ook onderzocht of aanpassing van de bestaande route een optie is. Een actiegroep is tegen de Campusroute, terwijl ondernemers juist liever vaart zien in de route.

De provincie zou eind dit jaar een besluit nemen, maar stelt dat uit. Op korte termijn wil de provincie samen met de gemeente en de Wageningen Universiteit kijken welke maatregelen mogelijk zijn. Een van de alternatieven is vervanging van de rotonde bij de Droevendaalsesteeg door een verkeerslicht.