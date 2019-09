Raadslid Voor Winterswijk: oppositie onmogelijk door coalitie én burgemeester

Het Winterswijkse raadslid Tom van Beek van Voor Winterswijk vindt dat 'het voeren van oppositie onmogelijk wordt gemaakt' in de gemeenteraad in Winterswijk. 'Ze zitten als herdershonden achter hun eigen schapen aan', zegt voormalig VVD'er Van Beek op de Facebookpagina van Voor Winterswijk.

Van Beek richt zich, niet voor het eerst, met name tegen coalitiepartij Winterswijks Belang en fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat, die vorige week donderdag interrumpeerde tijdens een betoog van Van Beek inzake het beoogde Cultuurkwartier, dat Van Beek liever als een 'Woonkwartier' ziet verrijzen.

Transparantie

'Het college meldde op tijd dat als het Cultuurkwartier niet door mocht gaan, dat de gemeente dan 43.000 euro kwijt is aan ontwikkelaar Explorius. Dat is transparantie, meer niet. Het ging er niet om of je tegen het Cultuurkwartier bent', verklaart Tannemaat.

Van Beek zegt 'juist met een onderbouwd verhaal' te hebben willen komen, maar werd tot vier maal toe door burgemeester Joris Bengevoord gevraagd zich bij het onderwerp te willen houden.

Niet met modder gooien

'Ome Joris kiest al gauw de kant van Winterswijks Belang, het werd me niet gegund mijn verhaaltje op één kantje papier te vertellen', zegt Van Beek.

'Daarom breng ik het nu op Facebook voor het voetlicht. Niet om met modder te gooien - ik wil niet dat er commentaar op wordt gegeven -, maar dan weet Winterswijk hoe in politiek Winterswijk de hazen lopen. Ik ben blij dat het binnenkort in het Presidium aan de orde komt', gaat hij verder.

Frustratie

Het presidium is de vergadering van fractievoorzitters en burgemeester. 'Dat is zeker goed', reageert Tannemaat. Ik vind het echt laag wat hij over de burgemeester beweert, want dat is niet zo. Gelukkig waren er meer fracties die het met ons eens zijn, dat Van Beek het bij het onderwerp moest houden. We moeten hierover in gesprek. De frustratie druipt er vanaf.'

