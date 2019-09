Boeren over stikstofproblematiek: 'En de luchtvaart dan?'

Meerdere boeren willen meer waardering en respect en daarom staan ze dinsdag op het Malieveld in Den Haag. Er wordt een grote opkomst verwacht. De Gelderse boeren kijken graag vooruit. 'Maar een halvering van de veestapel gaat veel te ver', vertelt melkveehouder Henk van Dijk in Terschuur. Zijn zoon en opvolger Bart van Dijk (24) is het daarmee eens. Hij gaat sowieso naar Den Haag.

Emissie-arme stallen

Volgens de agrariërs wordt er al veel gedaan betreft stikstofreductie. Zo moeten varkensstallen volgens Van Dijk in 2020 al voldoen aan striktere eisen als het gaat om de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Ook in de pluimveesector zijn er veranderingen aan de gang. Zo is er iets verderop in Barneveld bijvoorbeeld een nieuwe kippenstal gebouwd. Bij de bouw is ook nagedacht over het terugdringen van schadelijke stoffen.

Spanning neemt toe

De zoon van de melkveehouder, Bart van Dijk werkt nu voor een voerleverancier. Vanwege zijn werk bezoekt hij verschillende boeren. Hij merkt dat de spanning bij boeren oploopt. De boeren hebben het gevoel in een verdomhoekje te worden gezet. Daarnaast moet er hard gewerkt worden om de zaken voor elkaar te krijgen.

Zijn opa, Bart van Dijk senior, ziet het ook: 'Nu zie je dat boeren na het werk met kopzorgen naar bed gaan en piekeren. Dat geldt voor een hoop boeren. Dat had ik niet.' Hij is al een tijd gepensioneerd en snapt wel dat zijn kleinzoon een signaal wil afgeven in Den Haag. 'Nu maar hopen dat er ook iets gaat gebeuren, anders kan je net zo goed thuisblijven'.

Vlag ondersteboven

Andere boeren roepen op de Nederlandse vlag dinsdag ondersteboven uit te hangen. Op deze manier hopen de actievoerende boeren een merkbaar signaal af te geven.