Datum: donderdag 17 oktober 2019

Tijd: 19.30 uur, Inloop vanaf 19.00 uur

Entree: € 7,50.

Locatie: Nationaal Onderduikmuseum, Markt 12-14-16, Aalten



Aanmelden via info@onderduikmuseum.nl of telefonisch: 0543 - 47 17 97

Informatie:

Lezing Ad van Liempt over ‘Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork’ Hij was het vriendelijke gezicht van het nazi-kwaad: Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork. Hij staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden in kampen als Auschwitz gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onder-zocht door justitie. Journalist en schrijver Ad van Liempt heeft een biografie geschreven over Gemmeker en plaatst tal van kritische kanttekeningen bij het Duitse naoorlogse onderzoek.

De voormalige kampcommandant Gemmeker is na zijn straf in Nederland al in 1951 als vrij man teruggekeerd in zijn geboortestad Düsseldorf. In Duitsland leefde Gemmeker nog 31 jaar in vrijheid. De Duitse justitie deed evenwel vanaf 1959 zeventien jaar onderzoek naar zijn medeplichtigheid aan massamoord op 80.000 joden die onder zijn bewind naar de vernietigingskampen zijn gedeporteerd. Hij heeft jarenlang in angst gezeten voor een nieuwe berechting. ‘Zijn angst is onze grootste troost geweest,’ aldus een van Gemmekers dochters. Gemmeker heeft altijd volgehouden dat hij het lot dat hun wachtte niet kende. In 1976 werd hij uiteindelijk buiten vervolging gesteld.