Meisje verdacht van reeks branden in Zuilichem

Het meisje dat vorige week donderdag is aangehouden voor een brand in Zuilichem, wordt verdacht van het stichten van de reeks branden die sinds juli in het dorp woedden. Dat meldt de politie via Twitter. Onder meer auto's en containers gingen in vlammen op.

Om hoeveel branden het precies gaat, wil woordvoerder Simen Klok van de politie niet zeggen omdat het onderzoek nog in volle gang is. Het meisje uit Zuilichem wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland. Die beslist of ze langer in voorlopige hechtenis blijft.

In het dorp met zo'n 1700 inwoners heerste lange tijd onrust, vooral nadat er in een week tijd in juli tien branden waren. Buurtbewoners surveilleerden zelf in de wijk, en de politie zette extra mankracht in.

