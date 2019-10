Dit 10-karaats gouden plaatje is misschien wel magisch

Taxateur Willem X van Schatgraven heeft de oplossing. Het is géén kalender, maar een 'magisch vierkant, of in dit geval rechthoek'. Het is van Joodse oorsprong. Op het plaatje staan enkele rijen met getallen. 'Als je die getallen, zowel diagonaal als horizontaal als verticaal, bij elkaar optelt kom je altijd op het getal 34. Dat getal is een magisch getal.'

Dat getal staat in de Joodse cultuur voor het 'vergeestelijken'. Het plaatje is waarschijnlijk een geschenk geweest bij een geboorte, omdat er namen instaan.

Het goud is daarnaast ook nog bijzonder. Het is namelijk 10-karaats goud. 'Dat is iets wat wij in Europa nauwelijks kennen.' Het plaatje is mogelijk tussen de 150 en 200 euro waard.

