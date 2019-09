Petticoats, vetkuiven en klassieke auto's in Ulft

Met de opbrengsten van de Rock-'n-roll Day in Ulft worden kindervoorstellingen georganiseerd in kinderziekenhuizen en revalidatiecentra door heel Nederland. 'Iedereen is welkom,' zegt organisator Dennis Nas. 'De petticoatjes lopen hier rond. De vetkuiven. Het is allemaal rock-'n-roll publiek. Het is voor iedereen toegankelijk en wie wordt daar nou niet vrolijk van.'

Een beetje jaren 50 is de bedoeling

Veel mensen hebben zich inderdaad in de kleding uit de rock-'n-roll tijd gehezen. 'Een beetje jaren 50 is de bedoeling!', zegt Inge. In een zwierige wijd uitstaande jurk flaneert ze aan de arm van haar man Michiel langs de Buicks, Plymouths en Chevrolets die in de hal zijn opgesteld. 'Alles uit die periode spreekt mij aan', zegt Michiel. 'De muziek, de auto's, het gemoedelijk, het hele plaatje eigenlijk.'

Kijk hier naar de beelden:

Het is de tweede keer dat de dag wordt georganiseerd. Organisator Nas zegt dat de benefietdag georganiseerd is voor de stichting Laat Het Zieke Kind Genieten. 'Kinderen moeten gewoon genieten, ook al zijn ze ziek.'