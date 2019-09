Bij Vitesse is iedereen uiteindelijk toch blij met de VAR

'Soms denk ik wel eens dat alles mogelijk is', vindt trainer Leonid Slutskiy. 'Bij de strafschop die we tegen kregen, dacht ik dat de VAR geen kijken of het er wel één was. Ik had er nooit rekening mee gehouden dat we naast die strafschop tegen ook nog een rode kaart zouden krijgen. Dat was een grote schok. Maar toen we die vrije trap kregen, had ik nooit gedacht dat het een strafschop zou worden. Toen kwam de VAR aan onze zijde.'

foto: Broer van den Boom

'De ene keer zit de VAR mee, de andere keer heb je hem tegen. Maar het is een grote stap voorwaarts voor de arbitrage, maar het kan soms heel vreemd zijn. Zo dachten we vorig seizoen met 3-1 te winnen van Heerenveen, maar door de VAR werd het 2-2.'

Oussama Tannane had voordeel van de VAR, want die veranderde na een overtreding op hem een vrije trap in een strafschop. 'Ik wist honderd procent dat het een penalty was en uiteindelijk gaf hij hem ook. Ik was bij alle clubs waar ik was de eerste penaltynemer. Hier mag Matavz ze nemen, maar hij heeft een keer gemist en daarom was afgesproken dat ik de volgende mocht nemen.'

Tannane was de eerste helft ook al lekker op dreef, want zijn directe tegenstander Paul Quasten werd gewisseld. 'Ja, ze hadden onderling een ruzietje en ik zag hem wisselen. Hij had wel moeite met mij. Maar ik wil niemand kleineren, het is gewoon zo gelopen. Ik speel mijn eigen spel en probeer belangrijk te zijn voor het team. Gelukkig heb ik de winnende gemaakt en hebben we de drie punten gepakt.'

Slutskiy vond dat Vitesse het zich onnodig lastig maakte. 'In de rust zeiden we nog dat we een groot overwicht hadden. We controleerden, creëerden veel kansen en waren veel sterker. Maar 1-0 is een riskante tussenstand. Ik zei dat één fout alles kon veranderen. En binnen vijf minuten werkten mijn woorden al door met die strafschop tegen en de rode kaart. Met een man minder was het lastig, maar na een wissel kregen we de controle weer terug. RKC heeft eigenlijk geen kans meer gehad.'