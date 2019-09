Arnhemse politiek verontrust over misstanden bij Zorggroep Kans

De Arnhemse SP en D66 willen zo snel mogelijk alle rapporten inzien over Zorggroep Kans. De partijen komen in actie na berichtgeving van Omroep Gelderland over misstanden bij de zorginstelling.

Eerder vandaag publiceerde Omroep Gelderland een onderzoek naar Zorggroep Kans, een instelling voor begeleid wonen in Arnhem. Daar lijkt het al jarenlang niet goed te gaan, terwijl niemand ingrijpt. Lokale politici maken zich daar zorgen over.

De SP vraagt het Arnhemse gemeentebestuur om meer informatie. De partij wil weten in hoeverre de gemeente betrokken is bij de zorggroep, hoeveel publiek geld er in de organisatie is gestoken en wat het college gaat doen na de berichtgeving over de misstanden.

D66 wil rapporten zien

D66 wil dat verantwoordelijk wethouder Roeland van der Zee inzage geeft in alle rapporten die sinds 2016 over de locatie zijn gemaakt.

Al in 2016 concludeerde de GGD dat het wenselijk was deze locatie goed te monitoren, schrijft de partij aan de wethouder. Volgens de partij is toen al afgesproken dat inspectierapporten openbaar zouden worden gemaakt.