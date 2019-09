Ex-vrouw van Arnhemse Syriëganger mag nooit meer naar Groot-Britannië

'We kunnen geen mensen binnenlaten die ons kwaad willen doen, inclusief die vrouw', aldus Patel tegen de Britse krant The Sun. Begum ging in 2015 naar de voormalige Islamitische Staat, in Syrië en Irak. Na aankomst trouwde ze met de Arnhemse IS'er Yago Riedijk. Ze kregen drie kinderen die inmiddels overleden zijn.

Yago Rietdijk wordt geïnterviewd. Foto: NOS

Begum werd eerder dit jaar haar Britse nationaliteit ontnomen. De Arnhemse Riedijk zit momenteel gevangen in een Koerdisch gebied in Noordoost-Syrië. In maart gaf hij tijdens een interview met NOS-correspondent Marcel van der Steen aan dat hij samen met zijn echtgenote naar Nederland wil komen.

Op de vraag of de twee ook daadwerkelijk naar Nederland kunnen komen, antwoordt het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat ze niet ingaan op individuele casussen.

De Arnhemmer heeft naar eigen zeggen nooit deelgenomen aan de gewapende strijd. Toch bleef hij ruim vier jaar in het kalifaat. In Nederland is Riedijk bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie.

Na de overname van al het IS-gebied, belandden duizenden jihadisten in de gevangenis in Noord-Syrië. Tienduizenden IS-vrouwen en hun kinderen bevinden zich in dat soort kampen.

