Vitesse wint met 2-1 uit tegen RKC ondanks hoofdrol VAR

Vitesse heeft uit tegen hekkensluiter RKC met 2-1 gewonnen. De VAR eiste de hoofdrol op in deze wedstrijd, zowel in het voordeel als het nadeel van de Arnhemse club.

De Arnhemmers scoorden al in de eerste minuut, maar het doelpunt van Bryan Linssen werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna was het ook eenrichtingsverkeer en de 0-1 kon dan ook niet uitblijven. Nouha Dicko, voor het eerst in de basis, rondde koel af.

Het verweer van RKC was slapjes en Vitesse controleerde het duel moeiteloos. Linssen had een kans op de 0-2, maar doelman Vaessen pakte zijn schot. En op weg naar een doelpunt gleed Dicko uit. Even later kreeg de spits weer een enorme kans, maar hij schoot in het zijnet.

Strafschop en rode kaart

Na rust ging het mis. Julian Lelieveld maakte een overtreding op Elbers en kreeg rood, Leemans benutte de strafschop: 1-1.

Met een man meer kreeg RKC plotseling de geest en meer kansen. Daneels schoot over. Vitesse moest noodgedwongen terugplooien. Maar dankzij ingrijpen van de VAR kregen de Arnhemmers een strafschop, die werd benut door Ousamma Tannane.

Daarna hielden de Arnhemmers het hoofd koel en werd de 2-1 zege over de streep getrokken.

