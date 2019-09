Mannes niet door naar Junior Songfestival in Polen: 'Maar ik blijf mooi doorzingen'

De 13-jarige Mannes deelde zaterdag het podium van Theater Hanzehof in Zuthphen met medefinalisten Matheu, Moves en 6Times. Daar zong de Gelderse scholier zijn eigen nummer Let me Sing. 'Het liefste zou ik elke dag en elke minuut zingen - daar gaat het nummer over', aldus Bakker.

'Het was zeker een een hele gave avond', zo geniet hij na. 'En ik gun het Matheu van harte. Hij was zo verschrikkelijk goed - echt dik verdiend.' Het Gelderse zangtalent gaat graag mee naar Polen met zijn muzikale collega, maar hij vreest dat dat lastig wordt. 'Dus ik denk dat ik hem dan mooi vanaf de bank ga supporten.'

'Ik ga gewoon door'

Hij is misschien nog een 'junior', maar de ervaring heeft Bakker zeker. Eerder speelde hij in de musical Nine en vorig jaar deed hij nog mee aan Holland's Got Talent. Hij zingt, speelt piano en kan ook een aardig liedje tokkelen op de gitaar. Het zit hem misschien in de genen, wat Mannes komt uit een muzikale familie. 'Hij kwam bijna zingend mijn buik uit', vertelde zijn moeder Alies Ferweda eerder aan Omroep Gelderland.

Hoewel hij geen ereplek op het Poolse podium wist te veroveren, is zijn muzikale carrière verre van voorbij. 'Ik ga uiteraard gewoon door', verkondigt de tiener. 'Er staan nog een aantal mooie dingen op de planning, maar ik houd het een en ander nog eventjes geheim.' En zit er nog een album in? 'Misschien... Daar kan ik nu nog niets over zeggen', lacht Bakker.

