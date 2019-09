Regenjassen en paraplu's mogen uit de kast de komende dagen

Dikke druppels, knallende onweersbuien en afgelaste evenementen: de zondag blijft een kletsnatte dag. Hoewel niet alle buien even hevig zullen zijn, is er later op de dag wel kans op donder en bliksem.

In de nacht van zaterdag op zondag viel er lichte tot matige regen. Ook zondagochtend was het redelijk nat. Aan aan het begin van de middag kunnen Gelderlanders genieten van een korte break: dan is het vooral droog met enkel een paar miezerige buitjes.

Onweer niet uitgesloten

In de namiddag en aan het begin van de avond ontstaan er weer nieuwe buien. 'Die zijn wat pittiger', weet Freek Kortekaas, meteoroloog van MeteoGroup. 'Maar ze vallen wel lokaler. Onweer sluit ik ook niet uit.' 's Avonds blijft de regen aanhouden - maandagochtend rond 8.00 uur wordt het pas weer echt droog. Op de eerste dag na het weekend is er, ondanks een lokaal buitje, de hele dag wél een zonnestraal te zien. 'Regenboogweer, zo zou je het kunnen noemen', aldus de weerman.

De Gelderlander moet echter niet teveel wennen aan dat 'regenboogweer'. Dinsdag gaat het namelijk weer de hele dag hozen en wordt er zelfs weer donder en bliksem verwacht. 'Woensdag en donderdag is het, naast een lokale, lichte bui, droger, maar wel kouder', besluit Kortekaas.

Evenementen afgelast

Vanwege het onstuimige weer zijn er zondag door het hele land een hoop evenementen afgelast, zo meldt de NOS. In Gelderland gaan grote evenementen zoals de Naoberdagen in Lievelde en het Hippisch Festijn in Varsseveld gewoon door.

'De weergoden zijn ons gunstig gezind. In Lievelde vandaag een heel enkel buitje. Dus kom gewoon gezellig naar de Naoberdagen', zo schrijft de organisatie. Food & Goodies in Oosterhout is wél afgelast - de markt met eten en handgemaakte spulletjes is niet in staat de regen te trotseren.