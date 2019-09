Wereldkampioen Van Vleuten: dit is echt een droom

Dat was de ultieme genoegdoening na de val tijdens het WK een jaar geleden. 'Ja, dat geeft zoveel glans aan deze trui en deze medaille. Dat kan ik niet beschrijven, hoe slecht ik me vorig jaar voelde. Ik kon toen helemaal niet nagenieten van mijn hele goeie seizoen, doordat ik gelijk in de operatiemodus en de herstelmodus moest gaan. Dan is dit echt een droom.'

Gaan met die banaan

Van Vleuten viel al heel vroeg aan, op meer dan honderd kilometer van de finish. 'Er gingen zoveel gedachtes door mijn hoofd. Ik wilde superhard gaan op die klim en de boek onder druk zetten. En dan een kleine groep creëren. Maar toen zat ik solo en dacht ik: gaan met die banaan. Voor Nederland was dit ook de ideale situatie. Maar ik dacht wel: dit is wel heel erg zonde van mijn goede benen. Zo vergooi ik misschien mijn kansen. Maar toen Dygert brak in de achtervolging, geloofde ik echt in mijn kansen. Ik kreeg het wel veel moeilijker in de laatste ronden, maar hield nog steeds best wel power. Ik ben eigenlijk nergens echt helemaal stuk gegaan.'

'Het was echt speciaal om het de laatste vijf kilometer al te kunnen vieren. Ik heb ook echt geprobeerd om het bewust mee te nemen. Om me heen te kijken naar alle mensen die me stonden aan te moedigen. Maar eigenlijk kon ik het pas geloven bij de laatste kilometer.'

Premier Rutte

Premier Rutte meldde zich ook nog even telefonisch. 'Ja, dat was heel speciaal. Ik had Mark Rutte in Rio ook al aan de telefoon gehad. Mooi om hem nu een keer in mooie tijden aan de telefoon te hebben', lacht de wereldkampioene.