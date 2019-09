Achilles laat het er niet bij zitten: 'Een dreun, maar geen knock-out'

De familie Derks - decennialang betrokken bij het wel en wee van Achilles'29 - sluit de deuren van het terrein over twee dagen omdat een langlopend conflict met de club onopgelost bleef. De familie noemt het pijnlijk te ervaren dat de huidige leiding van Achilles van de familie af wil.

Inhoudelijk wil de familie niet op de zaak ingaan. Door het recente faillissement van de stichting die het sportpark beheerde, zou er geen huurovereenkomst meer met de voetbalclub zijn.

Bekijk de uitleg van Achilles'29-voorzitter Pjotr van der Horst hier (tekst gaat verder onder de video):

'Nooit de laatste dag'

Achilles'29 wil niet van het complex af en blijft strijdbaar. 'Dit is een nieuwe dreun, maar geen knock-out', zegt voorzitter Pjotr van der Horst. 'We wachten af wat de rechter ervan gaat vinden. Het zou mooier zijn als we met elkaar in gesprek kunnen, maar er is al lange tijd geen contact meer.'

Volgens de voorzitter worden zaterdag niet de laatste wedstrijden op De Heikant gespeeld. 'Dit zou nooit onze laatste dag hier zijn, totdat de rechter dat besluit. Dat is overigens nog maar zeer de vraag', zegt Van der Horst.

Emoties lopen op

Onder de leden is de teleurstelling over de gang van zaken groot. 'Het heeft veel emotie opgeroepen bij onze leden', vervolgt de voorzitter. 'We zijn ons net aan het oprichten vanuit een diep dal, iedereen heeft de schouders er weer onder gezet.'

'Dit is absoluut niet ons einde. We huldigen vandaag daarom ook ons oudste lid, net 100 jaar geworden en al 84 jaar lid van de vereniging. Deze man alleen al zijn we verantwoordelijkheid verschuldigd om te zorgen dat deze locatie en de club niet verloren gaat.'

Achiles'29 vernoemde uitgerekend vandaag de tribune naar erelid Jan Klusters, al 84 jaar lid van de club.

