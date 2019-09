Strijden en leren tijdens internationale brandweerwedstrijd in Duiven

Twaalf Nederlandse en twaalf Duitse korpsen kregen in Duiven een oefening voorgeschoteld, bedacht door de lokale vrijwillige brandweer. En verschillen in aanpak zijn er zeker. Op weg naar een brand kunnen de Nederlandse spuitgasten bijvoorbeeld al in de vrachtwagen hun flessen met perslucht omdoen. Onze oosterburen kijken daar met belangstelling naar, verzekert Robert Polman van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Omgekeerd hebben en nemen de Duitsers meer tijd voor een verkenning bij een incident. 'We denken ook wel na over de vraag of wij bij een incident altijd zo echt snel naar binnen moeten', aldus Polman.

Namens de brandweer van Elten stelt brandweerman Phillip Smink dat samenwerking altijd nodig is. Hij wijst onder meer op het vervoer via de Betuwelijn en de snelweg A12 en A3 in Duitsland. Robert Polman beaamt het belang van de wedstrijd en samen oefenen: 'Een crisis of ramp stopt niet aan de grens.'