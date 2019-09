Spelletjes in het wachthuis, druilerige dag sluit seizoen pontjes af

'Het is toch altijd leuk als de pontjes varen, want het geeft extra dynamiek', zegt Alex Kwakernaak. De directeur van Uiterwaarde vreest wel dat het rustig gaat zijn deze laatste dag. Hij noemt het regenachtige weer als de oorzaak.

Bovengemiddeld vaarseizoen

Kwakernaak kan nog geen exacte cijfers geven van het afgelopen seizoen, want nog niet alle kaartverkopers van de tien ponten in het beheer van het recreatieschap hebben hun 'zakken' ingeleverd. In de zakken zitten overgebleven kaartjes, lijsten met passagiers en de opbrengst van de kaartjes, legt de directeur uit. 'Als we die allemaal hebben, kunnen we alles optellen.'

Toch schat Kwakernaak het vaarseizoen van 2019 in als bovengemiddeld: 'Er waren veel mooie dagen en relatief weinig uitval. We hadden vrijwel geen problemen met het lage water.' Eind oktober, op een feestavond met alle vrijwillige schippers en kaartverkopers, worden de cijfers bekend gemaakt.

Bekijk hier de reportage:

Spelletjes in het wachthuisje

De laatste dag van het seizoen, wordt een lange voor de vrijwilligers van het pontje Ravenstein-Niftrik. Frans en Lies van Tiel hadden er al op gerekend. 'We nemen dan de laptop mee, zodat we spelletjes kunnen doen', vertelt Frans vanuit het kleine wachthuisje. 'We gaan onze vaardagen zeker missen als het seizoen erop zit, maar met dit weer gaan de dagen echt langer duren. Er zijn weinig overzettingen en dan zit je al die tijd maar te wachten in dat hokje.'

De schipper en zijn vrouw die de kaartjes verkoopt, hopen volgend jaar weer op de pont te varen. De drukste dagen zijn het leukst, dat vindt ook oud-schipper Gerard van Haperen: 'Dan zetten ze soms wel 500 passagiers over.'

'Jammer dat ik moet stoppen'

Helaas is deze zondag voor hem écht de allerlaatste dag als schipper. Half september nam hij al afscheid, met een klein feestje na zijn laatste vaardag. 'Want het mag niet meer', vertelt hij nuchter. Als je 85 bent mag je geen mensen meer meenemen en dat wordt Van Haperen in februari. 'Ik vind het eigenlijk wel jammer, want ik zou het prima volhouden. Maar je mag niet meer. Bij buurtbussen is het 79, dus ik heb eigenlijk mazzel.'

Vorig jaar vervoerden de pontjes van Uiterwaarde in totaal 121.215 passagiers. Onderling is er altijd competitie wie de meeste mensen overzet. In 2018 was dat Batenburg-Demen, met 17.000 passagiers.