Raadslid over Arnhemse biomassacentrale: 'Je krijgt te horen dat ze je wel even opwachten'

Simonis reageert hiermee op uitspraken die Veolia-directeur Jan Lenstra vrijdag deed bij Omroep Gelderland. Lenstra liet weten dat de biomassacentralebouwer te maken heeft met intimidatie.

Tijdens debatten krijg je te maken met gejoel, gezis, en boze blikken, vertelt Simonis. 'In de pauzes hoor je verwensingen en maken mensen agressieve gebaren. Ook word ik achterna gelopen, of ik krijg te horen dat ze me nog wel even opwachten later.' Ook op social media wordt het raadslid voor 'van alles uitgemaakt'.

Over de grens

GroenLinks stemde deze week voor een voorstel om er bij de provincie op aan te dringen af te zien van de centrale. Simonis noemt het goed dat mensen opkomen voor hun mening. 'Maar het is jammer dat daar soms intimidatie bij komt kijken. Het gaat echt een grens over.' Naar eigen zeggen is het raadslid nog wel in gesprek gegaan met mensen uit de groep waar de intimidatie vandaan kwam.

Aangifte?

Voor steun en advies ging Simonis in gesprek met burgemeester Ahmed Marcouch. Het raadslid heeft verder een afspraak staan bij de politie om melding te maken van de situatie. Daar zal ze zich laten adviseren of ze ook aangifte moet doen.

'Toon is niet oké'

VVD-raadslid Steffenie Pape laat weten zich niet persoonlijk bedreigd of geïntimideerd te hebben gevoeld. 'Maar de toon van het debat vind ik niet oké. Daar heb ik mensen ook op aangesproken.'

De actiegroep Behoud Bomen Arnhem is samen met acht andere organisaties tegen de biomassacentrale en laat weten zich niet in het beeld te herkennen. De actiegroep distantieert zich van 'elke vorm van geweld of dreiging daarmee'.

