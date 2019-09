Verbod rookruimtes 'klap in gezicht' voor Gelderse horeca-ondernemer

Een klap in het gezicht. Zo ervaart eigenaar Coen Daams van café In den Ommelanden uit Elst het nieuwe verbod op rookruimtes in de horeca. 'We hebben tienduizend euro geïnvesteerd.'

Het is het gesprek van de dag in het café van de Gelderse horeca-ondernemer. 'Iedereen vraagt zich nu af wat er gaat gebeuren. Maar dat is voor mezelf ook nog onduidelijk op dit moment.'

Hoge Raad

Vrijdag besloot de Hoge Raad dat alle rookruimtes in Nederland dicht moeten. Antirookvereniging Clear Air Nederland (CAN) werd hiermee in het gelijk gesteld. De rookruimtes zijn in strijd met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat ook door Nederland ondertekend is.

Volgens de ondernemer uit Elst kan het verbod juist voor meer overlast zorgen omdat mensen nu buiten moeten roken. 'En de terrasverwarmers zullen meer aan gaan. Dat is ook weer slecht voor het milieu.'

Investeren

In de rookruimte van zijn café is plek voor zo'n tien personen. Daams investeerde tienduizend euro nadat in 2008 een algemeen rookverbod in alle horeca in Nederland inging. De kroegeigenaar weet nog niet of hij wil investeren in meer gemak voor de rokers die straks op straat staan, zoals een overkapping.

'Straks veranderen de regels weer, en mag er op een terras ook niet gerookt worden.' Toch wil hij zijn rokende gasten een fijne plek kunnen blijven bieden. 'Dat zijn ook oudere mensen, die hier komen kaarten op zondagmiddag. Ik ben bang dat ze anders thuis blijven.'

Handhaving

Voor 2022 stond al een geheel verbod op rookruimtes op de planning vanuit de politiek. Het verbod op rookruimtes geldt nu per direct maar wordt niet meteen gehandhaafd. Staatssecretaris Blokhuis wil eerst met een aantal partijen om tafel. In elk geval de komende twee weken hoeven horeca-ondernemers geen inspecteurs te verwachten.