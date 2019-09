Protest in Keppel tegen veel te veel hardrijders Dorpsstraat

Bewoners van Laag-Keppel noemen de Dorpsstraat al de 'frustratiestraat'. Volgens Mieke van den Broek is het wachten tot het fout gaat. 'Er rijden hier dagelijks 5.500 auto's door de straat. Er wordt veel te hard gereden. Het is hier levensgevaarlijk. Jonge kinderen voelen zich zelfs genoodzaakt om op de stoep te gaan fietsen.'

Kijk hier naar het protest: (tekst gaat verder onder de video)

De bewoners praten al jaren met provincie en gemeente over een oplossing, die volgens de bewoners naar elkaar wijzen, waardoor er niets gebeurt. 'We zijn eigenlijk al 40 jaar bezig over deze straat,' aldus Van den Broek. Het probleem is volgens haar de brug over de Oude IJssel bij Keppel aan het einde van de Dorpsstraat.

Die brug is de enige mogelijkheid om de rivier over te steken tussen Doetinchem en Doesburg. 'Er is hier sprake van een weeffout. Eigenlijk moet hier een weg komen tussen de Slieckstraat en de rotonde bij Wehl. Dan is iedereen blij.'

De aanwonenden sturen een brief sturen naar de provincie om de problematiek onder de aandacht te brengen.