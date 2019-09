Chaos bij garagebedrijf na crash; bestuurder vluchtte en is aangehouden

De garage en showroom zijn onderdeel van een familiebedrijf. Broer Mark woont achter het bedrijf en hoorde rond 1.00 uur een klap. Toen hij even later allemaal sirenes hoorde is hij er meteen naartoe gelopen.

Milieudelict

'Je weet niet wat je aantreft', zegt Marinus. Op de vraag hoe snel de auto gereden heeft kan hij geen antwoord geven. Zacht zal het niet geweest zijn, blijkt uit beelden van de camera's die rondom het bedrijf staan. 'We hebben zitten kijken. Op de camerabeelden is de auto gewoon een schim. Het is een hele zware elektrische poort. Die is gewoon echt gelanceerd.'

Kijk hier hoe groot de schade is die de auto aanrichtte: (tekst gaat verder onder de video)

De garagehouder schatte de schade in eerste instantie op 50.000 euro. Maar na enige inventarisatie denkt hij dat het bedrag vele malen hoger gaat uitvallen. Niet alleen moet het hek moet gerepareerd. Ook is een deel van de medewerkers deze ochtend druk met het opruimen van glas dat verspreid ligt. 'Het is superdruk hier en dan komt dit er nog bij', verzucht Marinus. 'Er ligt ook allemaal olie op de weg. Dat is een milieudelict en we weten nog niet wie dat weg gaat halen.'

Dader rende weg

Een van de taken van Van Mourik zelf is zaterdag klanten bellen. Minstens zes auto's van klanten zijn beschadigd, doordat ze geraakt werden door de ontwrichte toegangspoort. 'We moeten leenauto's regelen, want sommige zouden hun auto vandaag komen ophalen. En dat gaat nu niet.'

Een klantenauto die geraakt werd door het hek: (tekst gaat verder onder de foto)

Een klantenauto die klaarstond om opgehaald te worden. Foto: Persbureau Heitink

Over de bestuurder van de auto wil de garage-eigenaar niet veel kwijt. Weer verwijst hij naar de camerabeelden: 'We hebben hem weg zien rennen. Waarschijnlijk klopt er iets niet.' Toen hij een half uur later terugkwam heeft de politie hem meegenomen, aldus Van Mourik. Een woordvoerder van de politie bevestigt dit.

Onder invloed

Toen de politie na een melding bij het terrein in Geldermalsen aankwam, was de auto leeg. Na even zoeken werd de verdachte gevonden in de omgeving van het bedrijf. Volgens de politie gaat het om een 34-jarige man uit Beesd.

Hij was onder invloed van alcohol en is aangehouden voor verder onderzoek.