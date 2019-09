Tributeband speelt in Engeland voor Status Quo

Het talent van de coverband is niet onopgemerkt gebleven aan de andere kant van het kanaal. Status Quotes kreeg eerder dit jaar een uitnodiging van de officiële Engelse fanclub om op te treden tijdens een speciale conventie op de plek waar Status Quo in 1965 het levenslicht zag.

Complimenten

En dus stonden Harry (bas) en Rens (drums) gisteren samen met gitaristen Raymond Nijenhuis uit Hengelo en Toon Eppink uit Almelo op het podium. Voormalige bandleden van de band Alan Lancaster en John Coghlan waren ook op de conventie en kwam de bandleden persoonlijk complimenteren met het optreden.

Bekijk hier beelden van de avond:

Het publiek zong uit volle borst mee. 'Dit zal me altijd bijblijven', zegt drummer Rens. 'Begin jaren 80 stond ik voor de eerste keer naar de mannen te kijken die het nu mooi vinden wat wij doen. Prachtig.'

Vakantieresort

Het plaatsje Minehead, met zo'n 10.000 inwoners, is vooral bekend door een vakantieresort waar Francis Rossi, mede-oprichter van de rockband, en gitarist Rick Parfitt elkaar voor het eerst ontmoetten.

Status Quo heeft meer dan zestig songs de Engelse hitlijsten ingeslingerd en het 33ste studioalbum staat op het punt uitgebracht te worden. De coverband richt zich vooral op de periode tussen 1970 en 1981. In de jaren bracht de Engelse band hun bekendste hits uit als Roll Over Lay Down, Whatever You Want, Down Down en Caroline.