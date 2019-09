Junior Songfestival: Thuiswedstrijd voor onze finalist Mannes

'Het is eindelijk zover', verzucht Mannes Bakker. Tijdens het familieontbijt in de monumentale boerderij is weinig te merken van nervositeit bij de finalist. 'Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar heb vooral veel zin in deze dag. Hier hebben we allemaal naartoe gewerkt. Ik kan niet meer wachten.'

'Het liefst zou ik altijd zingen'

Samen met de andere acts Moves, Matheu en 6Times, treedt Mannes op in de live show. Iedereen zingt een eigen nummer en ze zingen ook samen. 'Let me Sing' is Mannes' nummer en het is de jongen op het lijf geschreven. 'Het liefste zou ik elke dag en elke minuut zingen. En daar gaat het ook over.'

Met zijn croissantje nog tussen de kiezen zingt Mannes zijn nummer Let me Sing: (tekst gaat verder na de video)

Zingen mag Mannes deze zaterdag genoeg. In de Hanzehof is een grote doorloop voor alle deelnemers. Terwijl hun zoon en broer een aantal kilometer verderop druk zal zijn met repeteren, kleding passen en het geven van interviews, hebben zijn ouders en twee zussen een rustige dag in Voorst.

Veel fans

'Wij doen helemaal niets vandaag', zegt vader Guido Bakker. 'Wij wachten en wachten en wachten.' Naast de ontbijttafel staan de spandoeken, aanmoedigingsborden en een speciale vlag al klaar. Vrienden, familie, de zanglerares en de pianolerares. Iedereen heeft geprobeerd een kaartje te krijgen voor de liveshow van hun Gelderse trots.

Moeder Alies Ferweda is dan ook vooral druk met haar telefoon. 'Iedereen leeft mee', vertelt ze ogenschijnlijk rustig. 'Het scheelt heel erg dat Mannes het zelf niet zo spannend vindt. Daardoor heb ik ook wat rust.'

Op de fiets naar de finale

Hoe lang die rust gaat duren is niet duidelijk. De Gelderse zanger in spé gaat op de fiets vandaag, want hij woont natuurlijk dichtbij Zutphen. De ouders van andere kandidaten moeten een heel stuk verder reizen om hun kinderen af te leveren bij de finalelocatie. De familie Bakker heeft de andere ouders uitgenodigd om koffie te komen drinken om de tijd te doden. 'Wie weet hebben we zo wel een huis vol'.

Zijn moeder en zussen zwaaien Mannes uit: (tekst gaat verder onder de foto)

Mannes wordt uitgezwaaid door zijn familie. Beeld: Omroep Gelderland

De uitzending van de finale van het Junior Songfestival is vanaf 19.25 uur te zien op NPO 3. De finalisten worden beoordeeld door een vakjury en door het publiek. Rond 20.20 uur is de uitslag bekend.