Annemiek van Vleuten pakt goud op WK na extreme solo

De 36-jarige wielrenster uit Wageningen trok al op ruim honderd kilometer van de finish in de aanval op het lastige parcours in Yorkshire en begon aan een Merckxiaanse solo. Ze nam al snel een minuut voorsprong op een groep met de overige favorieten, onder wie titelverdedigster Anna van der Breggen.

Met nog zestig kilometer te gaan had ze al een marge van anderhalve minuut. Op 40 kilometer van de finish was de voorsprong al 2.40 minuten. Daarna werd het gat minder groot, maar Van Vleuten kwam nooit in de problemen en kwam met meer twee minuten voorsprong op nummer twee Van der Breggen over de finish. Het was haar eerste wereldtitel in deze discipline. Ze won in 2017 en 2018 al de wereldtitel tijdrijden."Het was een raar plan, het was eigenlijk niet eens gepland. Maar ik viel aan op die klim en toen was ik weg', zei de kersverse wereldkampioene.

Annemiek van Vleuten haalde eerder deze week brons op het WK Tijdrijden. Van Vleuten kende verder een topseizoen met zeges in onder meer Strade Bianche, Luik en de Giro Rosa.