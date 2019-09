NEC slikt teveel onnodige tegengoals en is daarom middenmoter

De oorzaak daarvan is volkomen helder. 'Als je kijk naar ons doelsaldo: zestien voor en zestien tegen, dat zegt een hoop', constateert trainer François Gesthuizen. 'We hebben vandaag veel kansen gehad en maar weinig tegen, maar toch liggen er drie in. Maar daar hik je constant tegen aan. Na rust ligt de bal er bij de eerste de beste aanval ook weer in. We moeten er teveel maken om een wedstrijd te kunnen winnen.'

Bart van Rooij ging in de fout bij de 0-2. 'Ik pass de bal naar Tom van de Looi en toen leden we balverlies. De rechtsbuiten van Go Ahead sneed de bal goed aan en via mij kwam de bal bij een andere speler. Ik wilde de voorzet eruit halen, maar het was een lastige bal. Maar ik laat de kop niet hangen, dat nooit. Heerlijk dat het publiek het daarna oppakte. Dan komen we op 3-3 en hebben we lang genoeg om de vierde te maken, maar die bleef uit. We knokten ervoor, maar dat is de basis, de norm. Maar telkens een punt schiet niet op. Dan maar stunten tegen NAC.'

Energie

Gesthuizen genoot ook van de energie die zijn ploeg in de wedstrijd legde. 'Ik denk dat er maar één ploeg verdiende om te winnen, want we hadden een energie de tweede helft. Als je het over veerkracht hebt, dat zit gewoon in deze ploeg. Het is wat wisselvallig, maar ze geven nooit op. We legden er zoveel power in.'

foto: Broer van den Boom