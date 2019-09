Snoei verwijt De Graafschap aanvallend veel

De trainer zag dat De Graafschap in de eerste helft totaal geen problemen had met Roda. De Superboeren waren zelf niet fantastisch, maar Roda JC was nog veel zwakker. Al vond trainer Mike Snoei de eerste helft wel goed. 'Ik vond het zelfs een hele goede eerste helft. Het enige wat we onszelf kunnen verwijten is dat we de trekker niet overhalen.'

'Je verrast niet'

En daar heeft de trainer flink de pest in. De Graafschap viel wel aan, maar de eindpass of het schot was vaak niet goed. 'Ik zie Mo Hamdaoui drie of vier keer voor de goal komen. Dan moet hij nog wat gretiger zijn om de goal te maken. En ik vind het te makkelijk om ook nog naar de eindpass te wijzen. Als je onze bezetting voor de goal ziet, die is vaak niet goed. We moeten ruimte creëren door naar de eerste of tweede paal te komen, maar ze willen nu allemaal zelf schieten vanaf de rand van het strafschopgebied. Dat verrast een tegenstander niet, dat vind ik zonde.'

En ook doelpuntenmaker Javier Vet zat dat het euvel voorin te vinden was deze wedstrijd. 'We hebben echt wel genoeg kansen gehad om deze over de streep te trekken, maar dan geef je het achterin weg door een slordigheidje. Maar dat is in principe niet het probleem, je maakt maar één kans af. Dat deden we tegen NEC ook al, het is volledig aan onszelf te wijten.'

De Graafschap laat punten liggen en is koppositie kwijt

Seuntjens valt uit

En dat De Graafschap in de slotfase ook niet meer tot een doelpunt kwam, kwam mede door het uitvallen van aanspeelpunt Ralf Seuntjens. De aanvallen van De Graafschap liepen daarna meteen veel minder makkelijk', zo zag de Didamse trainer Snoei. 'Buiten dat is het ook vervelend dat we geen plan B meer hadden. Meestal gooien we Thomassen erbij om met Seuntjens en hem de druk te verhogen. Nu valt Seuntjens uit met problemen in zijn kuit. Dat is nu heel vervelend voor hem, hij zit vol in het ijs. Morgen gaan we maar eens kijken wat er aan de hand is.'

Foto: Omroep Gelderland

De trainer hoopt de aanvaller niet te lang kwijt te zijn. 'Hij is ons aanspeelpunt. Dat weten we. Hij is normaal gesproken geen aansteller, maar ik weet nog niet wat er aan de hand is. Of ik een kaarsje opsteek? Nee, dat gaat wat te ver.'

'We krijgen wel meer tegenslagen'

Door het puntverlies is De Graafschap de koppositie nu kwijt. Maar dat betekent niet dat ze zich in Doetinchem zorgen moeten gaan maken, vindt middenvelder Vet. 'We zullen nog wel meer tegenslagen krijgen, we moeten ons hierdoor niet gek laten maken. Natuurlijk is het lekker om het hele seizoen bovenaan te staan, maar we doen nog steeds mee.'