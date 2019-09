Armlastig Apeldoorn haalt de broekriem aan én gooit ozb flink omhoog

De gemeente laat vrijdag weten dat vooral oplopende zorgkosten het tekort op de begroting veroorzaken. Apeldoorn maakt meer kosten op maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Als er nu geen actie wordt ondernomen, kijkt de stad in 2023 aan tegen een tekort van 40 miljoen euro. 'En dat kan niet. Het is niet de vraag meer of we moeten bezuinigen of belastingen moeten verhogen. We moeten het helaas allebei doen', zegt wethouder van Financiën Detlev Cziesso.

Hogere ozb als oplossing

De inwoners van Apeldoorn moeten de portemonnee trekken om het tekort op te lossen. Zij betalen volgend jaar 7,8 procent meer ozb dan ze dit jaar deden. Voor de gemiddelde huisbezitter komt dat neer op drie tientjes extra ozb op jaarbasis. Bijkomend nadeel is dat de huizenmarkt nog steeds in de lift zit en de WOZ-waarde naar verwachting stijgt. Dat betekent dat de huizen meer waard worden, maar de ozb ook toeneemt. Door de procentuele verhoging die de gemeente doorvoert, valt de lastenstijging naar verwachting dus nog hoger uit dan 'slechts' drie tientjes.

Vervelend gevoel

Apeldoorn zegt het vervelend te vinden dat de ozb omhoog gaat. De stad wijst echter ook naar de regering, waar op dit moment reserves aanwezig zijn. Doordat Den Haag bezuinigt op de zorg, betaalt Apeldoorn daarvoor nu de prijs.

Andere initiatieven

Apeldoorn doet meer dan alleen de ozb verhogen. De gemeente haalt zelf ook de broekriem aan. 'In de eerste plaats zullen we maatregelen nemen binnen de Wmo en Jeugdzorg. Die oplossingen moeten in 2020 ruim 10 miljoen euro opbrengen. Daarnaast is gezocht naar manieren om de dingen efficiënter te doen en naar mogelijkheden om zaken uit te stellen.'

'Vervolgens is ook gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering en bouwt de gemeente minder reserves op. Dat maakt nog eens 9 miljoen euro aan bezuinigingen mogelijk, maar dat is niet voldoende om de financiële tegenslagen op te vangen. Kortom, gezien de ernst van de financiële situatie is het niet te voorkomen dat de inwoner te maken krijgt met de financiële gevolgen.'

Belangrijke zaken blijven lopen zoals ze liepen, benadrukt Apeldoorn. 'De openbare ruimte wordt onderhouden en er staan grote (duurzame) plannen op stapel, bijstandsuitkeringen worden verstrekt en mensen worden zo mogelijk aan het werk geholpen, vuil wordt opgehaald, er wordt gesport', verzekert de gemeente.

