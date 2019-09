De Graafschap laat punten liggen en is koppositie kwijt

Zie ook: De Graafschap laat belangrijke punten liggen

De Superboeren begonnen aan de wedstrijd in de wetenschap dat ze vandaag al een periodetitel konden winnen. Dan moest er zelf gewonnen worden en moesten NAC en Cambuur punten laten liggen. Om zelf te winnen moest er aangevallen worden, dat deed de ploeg dan ook. Maar tot echte grote kansen leidde het in de openingsfase niet.

Uiteindelijk kwam De Graafschap toch op voorsprong toen Javier Vet een vrije trap in twee instanties over de lijn wist te krijgen.

Roda komt terug

Daarna zakte de ploeg in. Liet het Roda JC komen, maar de Limburgers werden eigenlijk geen moment gevaarlijk in de eerste helft. Dat was in de tweede helft wel anders. Weer lieten de Superboeren Roda komen en nu leverde het uiteindelijk wel een tegentreffer op. Ugbo kon een voorzet binnen werken nadat er een goede actie aan vooraf ging.

Blessure Seuntjens

De Graafschap wilde wel op zoek naar de voorsprong, maar ook dat ging een stuk moeilijker. Helemaal omdat aanvoerder en aanspeelpunt Ralf Seuntjens geblesseerd het veld verliet.

De Doetinchemmers waren nog één keer dicht bij een doelpunt, maar een vrije trap van Nijland ging maar net over het doel. Daardoor bleef het bij 1-1. De Graafschap is nu de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijt, want NAC Breda won laat en neemt de eerste plaats in. Ook SC Cambuur won en is de Superboeren op doelsaldo voorbij.