Aalten wil snel overleg over fatale kruising N318

Het dodelijke slachtoffer kwam onder een vrachtwagen terecht en overleed op straat aan zijn verwondingen. Mogelijk zag de man de naderende vrachtwagen over het hoofd. Het fatale ongeval gebeurde op de oversteekplaats bij de Berkenhovestraat. Daar kunnen fietsers en voetgangers de N318 oversteken, maar dat zorgt voor onveilige situaties. Een burgerinitiatief om daar een fietsbrug aan te leggen, sneuvelde uitgerekend vorige week in de gemeenteraad.

Wikkerink spreekt van 'enorm heftig' nieuws. De loco-burgemeester van Aalten kwam vrijdagavond naar de plek van het ongeval en uitte zijn medeleven aan de nabestaanden. 'Ook omwonenden zijn enorm geschrokken. Veel mensen kenden deze meneer.'

De plek van het fatale ongeval van vrijdag is ook de voorgestelde plek voor een fietsbrug. Foto: Google Streetview.

Onprettig gevoel

Namens de gemeente erkent Wikkerink de probleemsituatie op de N318. 'De oversteekplaats zorgt voor een onprettig gevoel bij veel mensen. Er is een berm in het midden, maar die is zo smal dat automobilisten makkelijk het achterlicht van je fiets eraf rijden. En toch gebruiken veel ouderen en kinderen die oversteekplaats.'

Een fietsbrug of tunnel ligt echter niet voor de hand. Volgens de loco-burgemeester is de aanleg een enorme kostenpost en bovendien was de kans op medewerking van de provincie niet groot. Die kondigde al eerder aan in 2021 van start te gaan met een herinrichting van de weg.

Voor het zover is, wil Wikkerink in ieder geval in overleg met het provinciebestuur. 'Wellicht kan de oversteek breder worden gemaakt en kan de maximumsnelheid omlaag. Vooruitlopend op de herinrichting zijn echt maatregelen nodig.' Als uiterste maatregel noemt de loco-burgemeester zelfs afsluiting van de oversteekplaats.