Van Vleuten ziet zaterdag kansen: 'Wij hebben één missie: die regenboogtrui'

'Ik kijk ernaar uit, ik heb er echt zin in', zegt Van Vleuten. Dat ze dinsdag haar meerdere moest erkennen in zowel Anna van der Breggen als Chloé Dygert Owen deed wel even pijn. 'Ik heb woensdag de tijd genomen om het een plekje te geven. Nu is het gewoon weer vol focussen op zaterdag. We hebben een hele mooie koers en ik kijk er met vertrouwen naar uit.'

Grote vraag is hoe de weersomstandigheden zijn. Van Vleuten is daar niet teveel mee bezig, al verwacht ze wel stevige wind op het parcours. 'Het weer verandert hier met de minuut, dus het kan verschillen. Windkracht 5 is wel veel meer dan we de afgelopen dagen hebben gehad en we krijgen zeker regen, maar ik verwacht niet dat het zwemmen wordt zoals afgelopen dinsdag.'

Twee Nederlandse winnaressen

In 2017 en 2018 won een Nederlandse vrouw de regenboogtrui in de wegwedstrijd. Chantal Blaak was in 2017 de beste in het Noorse Bergen, een jaar later kwam Anna van der Breggen als eerste over de meet in het Oostenrijkse Innsbruck.

Bekijk het hele interview met Annemiek van Vleuten (de tekst gaat verder onder de video):

Van Vleuten heeft er vertrouwen in dat Nederland ook zaterdag hoge ogen kan gooien in Yorkshire. 'We hebben één missie: de regenboogtrui winnen. Natuurlijk wil ik die zelf graag, maar je weet ook dat je voor elkaar moet werken. De kansen zijn voor ons team wel groter dan voor eenlingen. We gaan in ieder geval onze sterkte in de breedte uitspelen.'

Concurrentie niet mals

Als concurrenten noemt Van Vleuten de Britse Elizabeth Deignan en de Italiaanse Marta Bastianelli. 'Deignan is hier een thuisrijdster en kan pieken op het juiste moment. Dit is een parcours dat haar goed ligt en wat ze goed kent. Ze heeft wel iets minder steun van het Engelse team, maar ze is denk ik de enige die de klim in het begin goed kan verteren.'

'En Bastianelli reed in Vlaanderen heel sterk mee, over al die klimmen. Zij kan dit prima aan, zij is ook een geduchte concurrent.'

